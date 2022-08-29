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Руководителем Роскадастра назначен Владислав Жданов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра, сообщает пресс-служба правительства.

"Руководителем публично-правовой компании "Роскадастр" стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

С декабря 2021 года Жданов был директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра. До этого занимал должность вице-президента АК "АЛРОСА" и работал в "РЖД" в качестве советника генерального директора.

В пресс-службе правительства напомнили, что закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр" был принят в конце 2021 года. Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания также станет оператором информационных систем Росреестра.

"Фактически речь идет о создании системы "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов", - говорится в сообщении.

Роскадастр Владислав Жданов
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