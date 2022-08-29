Нововоронежская АЭС отключила энергоблок №4 на плановый ремонт до января 2023 г.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС отключила четвертый энергоблок для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба атомной станции.

Отмечается, что в соответствии с утвержденным графиком энергоблок был выведен в планово-предупредительный ремонт 27 августа в 03:52.

Ремонт продлится более четырех месяцев. Включение энергоблока в сеть планируется в январе 2023 года.

В ходе ремонтных работ будет произведена выгрузка активной зоны, модернизация первого контура реакторной установки, капитальный ремонт корпуса реактора, ремонт турбоустановки.

Главной особенностью станет раскрепление оборудования, для его оснащения гидроамортизаторами и специальными подвесками. Важным этапом является и модернизация системы контроля управления турбинным отделением (что предусматривает замену существующего электронного оборудования на современное). В сообщении отмечается, что такие работы будут проводиться на Нововоронежской АЭС впервые.

"Модернизационные работы в ходе ППР позволят увеличить надежность и повысить уровень безопасности четвертого энергоблока. В свое время он строился исходя из сейсмичности площадки в 5 баллов, а после запланированных нами работ будет выдерживать максимальное возможное сейсмическое воздействие", - приводятся в сообщении слова главного инженера атомной станции Сергея Витковского.

В настоящее время энергоблоки №6 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №5 включен в сеть после планово-предупредительного ремонта 27 августа.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не изменялся. Он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 – в октябре 2019 года.