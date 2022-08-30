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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Счетная палата нашла недоработки в государственных информационных системах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Счетная палата России проанализировала нынешнее состояние государственных информационных систем (ГИС) и пришла к выводу, что механизмы их создания, развития и эксплуатации несовершенны и требуют доработки.

Аудиторы изучили 1142 информационные системы 67 федеральных ведомств и органов управления государственными внебюджетными фондами. Из отобранных систем аудиторы отнесли 630 к федеральным государственным информсистемам.

"Общая совокупная стоимость владения этими системами (с момента создания по 4 декабря 2021 года) превышает 296 млрд рублей", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается важность того, что в действующем законодательстве не прописаны конкретные нормы, обязывающие относить ту или иную систему к категории государственных. В результате больше половины (62%) из 630 информсистем, "которые мы отнесли к государственным, официально этого статуса не имеют".

Уточняется, что наличие такого статуса очень важно, так как он предусматривает дополнительное регулирование ГИС, в том числе обязывает соблюдать порядок их создания, проектирования и ввода в эксплуатацию, а также требования по безопасности информации.

Также Счетная палата обратила внимание "на технологическую и архитектурную разобщенность ГИС", а также "противоречивость и обособленность размещенных в них данных". "Это не позволяет использовать ГИС для принятия управленческих решений, затрудняет синхронизацию планов их развития и взаимной интеграции", - полагает ведомство.

Счетная палата ГИС
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