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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Ярославской области три человека погибли в ДТП с возгоранием бензовоза и двух домов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В деревне Воробино в Ярославской области в ДТП с участием бензовоза и машины скорой помощи произошел пожар, погибли три человека, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального управления МЧС Михаил Зверев.

Число пострадавших уточняется.

В Воробине бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи и еще одним автомобилем. Из бензовоза вылилось топливо и загорелось. Пламя перебросилось на два жилых дома. Сохраняется риск дальнейшего распространения огня.

Пожар тушат 45 человек и 16 единиц техники.

Воробино Ярославская область МЧС
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