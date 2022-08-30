Личинки европейского речного угря предложили вывести из-под продэмбарго

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило исключить стекловидные личинки европейского речного угря (Anguilla anguilla) из списка продукции, на которую распространяется российское продовольственное эмбарго.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте о подготовке нормативно-правовых актов.

За счет этого министерство предполагает решить проблему снижения численности европейского речного угря в водоемах европейской части России.

"Из-за особенностей биологии европейского речного угря повышение численности возможно только за счет искусственного вселения в водные объекты стекловидных личинок, импортируемых из стран Западной Европы", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Продовольственное эмбарго было введено президентским указом 6 августа 2014 года против сельхозпродукции из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Список стран с тех пор расширялся. Эмбарго продлевают раз в год. С 2015 года продукты, которые ввозят в Россию вопреки эмбарго, подлежат уничтожению.