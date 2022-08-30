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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Патрушев проведет в Петербурге совещание с руководством вузов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 августа проведет в Петербурге совещание с ректорами вузов, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Они обсудят участие вузов в обеспечении технологической независимости России.

В совещании примут участие руководители органов государственной власти и организаций, а также ряда вузов, отмечается в релизе.

"В этот же день накануне нового учебного года Патрушев примет участие в открытии судостроительных "Инженерных классов" и культурно-бытового центра Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, а также посетит новые учебные центры СПбГМТУ", - сказали в аппарате Совбеза.

Николай Патрушев Совбез Петербург СПбГМТУ
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