Минэкономразвития предложило разморозить взыскание долгов перед ЖКХ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития готовит проект постановления правительства, который позволит требовать с подпавших под мораторий на взыскания лиц "старые" долги перед компаниями из сферы ЖКХ, электроэнергетики, теплоснабжения, рассказал источник "Интерфакса".

О подготовке такого проекта постановления министерство уведомило первого вице-премьера Андрея Белоусова, по поручению которого в правительстве обсуждают последствия полугодового моратория на банкротства и взыскания.

Упала платежная дисциплина

Объявленный с 1 апреля 2022 года мораторий запрещает кредиторам инициировать дела о несостоятельности подпавших под его защиту лиц и обязывает судебных приставов приостанавливать взыскание долгов, возникших до его начала.

Из-за этого представители энергокомпаний и ассоциация предприятий сферы ЖКХ "Объединенный жилищно-коммунальный совет" просили правительство досрочно завершить мораторий. По их мнению, он стал причиной ухудшения платежной дисциплины среди потребителей, снижения собираемости платежей за коммунальные услуги, и как следствие, влечет дефицит средств для подготовки и прохождения отопительного сезона. Кроме того, приостановить запрет на взыскание старых долгов за услуги ресурсоснабжающих организаций предлагало и Минэкономразвития.

По мнению Минэкономразвития, разрешение компаниям из сферы ЖКХ, электроэнергетики, теплоснабжения взыскивать долги вне зависимости от моратория может снять эту проблему, рассказал источник.

Что предлагает Минэкономразвития

Для решения проблемы министерство предлагает сформировать список должников, на которых мораторий распространяться не должен, но делать это путем идентификации их кредиторов – формирования их перечня. Предлагается, чтобы его вело Минэнерго, объединяя перечень кредиторов "в сфере жилищно-коммунального хозяйства" и перечень "кредиторов в сфере предоставления топливно-энергетических ресурсов".

Ответственными за ведение первого из них, по словам источника "Интерфакса", "предлагалось указать" Минстрой, второго - Минэнерго. Однако эти ведомства отнеслись к этой идее скептически, отметив, что их кадровое, программное и финансовое обеспечение не рассчитано на выполнение этих дополнительных функций.

В письме на имя Белоусова Минэкономразвития не озвучивает своих предложений по поводу продления или непродления моратория на банкротства после 1 октября, обращает внимание источник, но в целом положительно оценивает его влияние на экономику. Он смягчил экономический спад, позволяя экономике менее болезненно адаптироваться к структурным изменениям, считает министерство.

Критика в адрес моратория

Ранее банки, Федеральная налоговая служба и представители сферы ЖКХ критиковали мораторий за его "тотальность" - распространение на всех лиц без учета их материального положения. Полное прекращение взысканий по "старым" долгам в рамках моратория на банкротства чревато неплатежами и злоупотреблениями со стороны платежеспособных компаний, говорила ФНС. Она подчеркивала, что согласовала предложение о полугодовом моратории при условии отказа от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до его объявления.