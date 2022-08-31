Личные подсобные хозяйства РФ получат доступ к льготным кредитам

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует расширение эксперимента по поддержке личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В перечень заемщиков, которым предоставляются льготные кредиты на производство сельхозпродукции, включат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Соответствующие изменения предлагается внести в правила, которые регулируют предоставление из федерального бюджета субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов от льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Как уточнила Абрамченко, для получения льготных краткосрочных или инвестиционных кредитов владельцам личным подсобных хозяйств необходимо будет иметь статус самозанятых и применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

"Наша задача из мелких частных хозяйств вырастить средние. Уже сегодня, по данным Минсельхоза, личные подсобные хозяйства обеспечивают до 50% сбора некоторых видов овощей. Новая мера поддержки позволит вовлечь произведенную гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить и масштабы самих ЛПХ", - считает Абрамченко.

По ее мнению, вовлечение в механизм льготного кредитования и встраивание в производственные цепочки будет стимулировать личные подсобные хозяйства к более прозрачному бизнесу и соблюдению всех требований к качеству продукции. "Льготное кредитование расширит эксперимент по поддержке личных подсобных хозяйств, получивших в этом году доступ к субсидиям. Все эти меры в комплексе послужат стимулом к ускоренному росту АПК", - убеждена вице-премьер.

Пресс-служба напомнила, что с 2022 года в госпрограмму развития сельского хозяйства внесены изменения, которые открыли доступ к господдержке владельцам личных подсобных хозяйств, зарегистрированным в качестве самозанятых. Они вправе рассчитывать на субсидии, предоставляемые отрасли. Таким образом они компенсируют расходы на расширение производства овощей открытого грунта, картофеля, молока, на развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства и козоводства.

Как сообщается в материалах Минсельхоза, в этом году на господдержку ЛПХ Чувашии, республики Коми и Белгородской области направлено 7,2 млн рублей.