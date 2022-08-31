"Газпром" вскоре начнет соединять ГТС европейской части РФ с востоком страны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" в ближайшее время начнет работу по соединению газотранспортной системы европейской части РФ с магистралями на востоке страны. Об этом заявил председатель правления Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"Возможности по доступу наших российских потребителей к газу в европейской части страны должны быть такими же для потребителей и на востоке страны. И здесь мы с вами уже сделали огромный задел по строительству, созданию газотранспортной системы на Дальнем Востоке России, в Восточной Сибири. И этот задел позволяет нам с вами предметно, конкретно ставить задачу, которую мы будем выполнять в самое ближайшее время – по соединению Единой системы газоснабжения России в европейской части с той частью газотранспортной системы, которая уже на сегодняшний день создана на востоке", - сказал он.

"Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", - сказал он.

Миллер отметил, что концерн создал и развивает новый центр российской газодобычи - на Ямале. "Мы готовим к запуску Харасавэйское месторождение и приступаем к обустройству глубоких залежей Бованенковского месторождения. И мы, как всегда в "Газпроме", синхронно создаем и соответствующие газотранспортные мощности под новые добычные объекты", - подчеркнул он.