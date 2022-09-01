Путин посетит Калининград

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград, сообщила пресс-служба Кремля.

В Калининграде он в День знаний посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, говорится в сообщении.

Также в режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Затем, как сообщает пресс-служба, состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента РФ.

В тот же день Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил о том, что одной из тем встречи Путина с Алихановым станет ситуация с транзитом грузов в Калининград через Литву.

"Мы знаем о проблемах с платежами за транзит, эти проблемы продолжаются, они требуют нашего внимания, это чрезвычайно важный для нас вопрос и, конечно, эта тема будет предметно обсуждаться в ходе встречи с губернатором Алихановым", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Литовский Siauliu bankas, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября. Еще раньше литовский банк заявил о прекращении с 1 сентября всех операций с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ, говоря о поездке Путина в Калининградскую область, отметил, что "все-таки тема поездки - это 1 сентября, то есть День знаний".