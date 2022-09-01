В России начинается учебный год

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В школах, колледжах и вузах России 1 сентября начинается учебный год, все образовательные учреждения будут работать в обычном формате, дистанционно занятия будут проводиться только в районах ЧС и в приграничных с Украиной регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что 1 сентября в России откроются 39 тыс. 218 школ.

"В школы пойдут 17,5 млн школьников, отрадно, что это практически на 500 тыс. детей больше, чем в прошлом году, из них 2 млн первоклассников", - сообщил министр на совещании у главы государства с членами правительства. Кроме того, на 1 курс в техникумы и коллежи поступил 1 млн первокурсников.

Министр подчеркнул, что все образовательные учреждения готовы к новому учебному году, особое внимание при этом уделяется вопросам противопожарной, антитеррористической и эпидемиологической безопасности. Кравцов призвал школы соблюдать минимальные требования по профилактике COVID-19, которые включают термометрию, проветривание помещений и фильтры на входах.

Как сообщалось 15 августа, образовательные учреждения в 5-километровой зоне вдоль границы с Украиной в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно.

В частности, как сообщала пресс-служба правительства Белгородской области, в школах Краснояружского, Белгородского, Борисовского, Ровеньского, Вейделевского и Волоконовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского городских округов не будут проводить праздничные линейки.

"Будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы", - говорилось в сообщении.

НОВШЕСТВА В ШКОЛАХ

Министр также сообщил, что с 1 сентября во всех российских школах начинается реализация обновленных стандартов начального и основного общего образования, где сформулированы результаты каждого этапа обучения. В дополнение разработаны единые программы по каждому школьному предмету.

Кроме того, с нового учебного года регламентируется документальная нагрузка на учителей, которые будут составлять только рабочую программу учебного предмета или модуля, план воспитательной работы, вести журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и, при необходимости, готовить характеристики на обучающегося.

С нового учебного года в школах вводится историческое просвещение и изучение истории с 1 класса, но не как отдельного предмета, а рамках уроков русского языка, окружающего мира, литературного чтения и обществознания.

"Школьников ждут и новые учебные курсы: введение в новейшую историю России, мировоззренческий курс "Россия - моя история", разработанный для ребят 10 и 11 классов", - добавил Кравцов.

Кроме того, с 1 сентября каждая новая учебная неделя в школах будет начинаться с подъема государственного флага и исполнения гимна. Это нововведение носит рекомендательный характер, но большинство образовательных учреждений вводят у себя данную церемонию.

С 5 сентября по понедельникам в школьном расписании появятся "Разговоры о важном". Их цель - формирование духовно-нравственных ценностей в соответствии со стратегией национальной безопасности, сказал глава Минпросвещения.

В школах Москвы с 1 сентября начинается тестирование российской образовательной платформы "Сферум" - отечественного аналога зарубежных систем видеосвязи. "Сферум" содержит сертифицированные учебные материалы для школьников и учителей, а также там внедрена социальная сеть для общения. Ожидается, что, после апробации в Москве, с 1 января система будет внедрена во всех российских школах.

КОЛЛЕДЖИ

В колледжах и техникумах с 1 сентября 2022 года стартует обучение по программе "Профессионалитет". Планируется, что по этой программе по специальностям среднего профессионального образования начнут учиться порядка 150 тыс. студентов. Обучение будет походить 2 - 2,5 года, а не 4 года. Цель "Профессионалитета" заключается в подготовке специалистов под запросы конкретных отраслей промышленности и с их участием. Планируется, что на реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года будет выделено около 30 миллиардов рублей.

ВУЗЫ

Российские вузы готовы к 1 сентября, о чем сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года, все вузы готовы, университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате. При этом, конечно, исходя из угрозы распространения коронавирусной инфекции, вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сказал Фальков на совещании у главы государства.

По словам министра, все университеты в этом году выполнили план приема абитуриентов на бакалавриат и в магистратуру почти на 99%, "но кое-где еще вузы эту работу ведут". Это, в частности, касается приема на платные отделения и зачисления иностранных абитуриентов.

В этом году для поступления было выделено 588 044 бюджетных места, большинство из них отдано региональным вузам. Наибольшей популярностью у абитуриентов в этом году пользовались педагогические специальности, а также специальности в области здравоохранения, IT и лингвистики. Также в "десятку" популярных направлений вошли юриспруденция и менеджмент. При этом, нехватка абитуриентов отмечается по инженерно-техническим направлениям и по специальностям, связанных с биологией и химией, добавил глава Минобрнауки.

Кроме того, в этом году в российских вузах по квоте правительства для иностранцев выделено 23 тыс. бюджетных места. На них зачислены представители 183 стран, больше всего студентов из государств СНГ, Китая и Вьетнама. Представители ведущих российских вузов пояснили "Интерфаксу", что не заметили снижения интереса со стороны иностранцев к обучению в России.

Кроме того, в вузы страны уже зачислено около 1,6 тыс. российских студентов, которые ранее обучались за рубежом, но были вынуждены оставить иностранные университеты.