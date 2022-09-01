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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персданных через Госуслуги

Минцифры предложило отзыв согласия на обработку персданных через Госуслуги
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры намерено облегчить управление согласием на передачу персональных данных в организации для получения тех или иных услуг. С этой целью предложено создать реестр согласий и предусмотреть возможность их отзыва через личный кабинет на портале Госуслуг, говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в ведомстве, благодаря реестру граждане смогут видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных (например, госорганам, банкам, коммерческим компаниям при оформлении карт лояльности и т.д.), кому и когда они были представлены. Также пользователи смогут отзывать согласие и контролировать удаление своих персональных данных в личном кабинете на портале Госуслуг.

"Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически", - отметили в Минцифры.

Минцифры
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