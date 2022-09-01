Ж/д пути разрушены в Хакасии в результате схода с рельсов 15 вагонов с углем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обстоятельства схода вагонов с углем устанавливают в Хакасии, сообщает в четверг пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Предварительно установлено, что днем 1 сентября (...) на железнодорожном пути необщего пользования произошел сход 15 вагонов, груженных углем. В результате инцидента никто не пострадал, 11 вагонов опрокинулись", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что вагоны с углем, эксплуатируемые филиалом ООО "СУЭК-Хакасия", сошли с рельсов в районе станции Углесборочная города Черногорска, в результате чего были разрушены железнодорожные пути.

"Более 100 м путей разрушено, на место выехали сотрудники Абаканской транспортной прокуратуры совместно с Росприроднадзором", - уточнили "Интерфаксу" в ведомстве.

Кроме того, Абаканская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и эксплуатации ж/д транспорта.

В пресс-службе компании "СУЭК-Хакасия" агентству сообщили, что "инцидент не повлияет на стабильность отгрузки угля в предприятиях СУЭК в регионе".

СГК осуществляет деятельность на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. Ей принадлежат пять ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 16 ГВт и тепловой мощностью 26 тыс. Гкал/ч, а также тепловые сети суммарной протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.