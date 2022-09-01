Президент РАН предложил создать в академии структуру для защиты задержанных ученых

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил с предложение создать в академии орган для взаимодействия с правоохранительными органами по ситуациям с уголовным преследованием ученых.

"Было бы целесообразно создать в Академии структуру, которая бы занималась разбирательством случаев, когда у правоохранительных органов появляются претензии к ученым", - заявил Сергеев на встрече с членами президиума Сибирского отделения РАН.

По его мнению, это должен быть "постоянный аналитический орган, который будет признаваться и нашими силовыми структурами и с которым мы должны в этих ситуациях взаимодействовать".

Он считает, что от имени РАН надо сделать специальное предложение по созданию такой структуры, "чтобы не раз от разу возвращаться к этим проблемам и возмущаться, а чтобы был нормальный канал и было ясно видно, что мы работаем и как мы защищаем наших ученых".

Сергеев выразил готовность поддержать это предложение в соответствующих правоохранительных органах.

Он также считает, что Академия должна поставить вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство, которые бы привели к тому, что неудача или какой-то небольшой просчет ученого не приводили бы к тому, чтобы в целом наша страна получила бы большой вред.