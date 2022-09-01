СКАН-Интерфакс запустил новый сервис анализа публикаций и оценки эффективности PR-кампаний

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Система управления репутацией и медиаанализа "СКАН-Интерфакс" дополнила функционал сервисом "Инфоповоды", который позволяет оперативно анализировать информационное поле вокруг компании, персоны или конкретной темы.

Механизм сбора инфоповодов построен на основе мультиязыковой модели машинного обучения USE (Universal Sentence Encoder) от Google. "Существует некоторый набор прикладных задач, над качественным решением которых бьются различные научные коллективы. Одной из таких задач является оценка семантической близости текстов. Мы выбрали модель USE, потому что на данный момент она показывает один из лучших результатов в построении универсальных векторов, позволяющих решать эту задачу. В этом смысле это решение, можно сказать, на передовом крае науки", — считают эксперты СКАНа.

При выработке конкретного решения задачи сбора инфоповодов специалисты СКАНа отталкивались как от результатов прохождения различными моделями машинного обучения универсального бенчмарка GLUE, так и от результатов внутренних экспериментов по кластеризации документов. Накопленная экспертиза в области NLP (автоматизированной обработки языка), в которой работает СКАН, а также своевременное и вдумчивое проведение CustDev позволили создать универсальное решение, обладающее хорошими показателями качества и широким функционалом.

Инфоповоды помогут в решении целого ряда задач специалистов по коммуникациям, анализу рынков и риск-менеджменту: разобраться, что происходит в информационном поле; выбрать главные новости для дайджеста СМИ; оценить эффективность PR-кампании или подготовить аналитический отчет.

Сервис позволяет активно работать с выдачей: группировать публикации об одном и том же инфоповоде и рассчитывать для такой группы сводные аналитические показатели; редактировать заголовки и аннотации инфоповодов и т.д.