Минсельхоз еще не принял решение о запрете импорта ингредиентов для кондитеров

Запрет может сказаться на выпуске шоколада "Аленка" и конфет Ferrero Rocher, предупреждают производители

Архивное фото Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассматривает различные каналы обеспечения кондитерской отрасли ингредиентами. Решение о запрете импорта ингредиентов из ЕС не принималось, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях обеспечения кондитерских предприятий необходимыми ингредиентами для производства Минсельхоз совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов, - говорится в сообщении. - При этом рассматривается возможность развития производства отдельных видов ингредиентов на территории нашей страны, что позволит не зависеть от их импорта и сократить логистику".

"Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались", - подчеркнули в ведомстве.

Так Минсельхоз прокомментировал публикацию "Коммерсанта" о том, что ведомство в порядке контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Возможный запрет поставок из ЕС растительных жиров и смесей, используемых, в частности, в кондитерском производстве, обсуждался в Минсельхозе 31 августа, сообщили газете участники совещания.

Под санкции могут подпасть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао.

По словам собеседников "Коммерсанта", в министерстве попросили кондитеров за месяц собрать информацию о выпускаемой продукции, где используются иностранные растительные жиры и смеси, и выдать техзадания на производство этих ингредиентов масложировым предприятиям в России. Как следует из презентации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), с которой ознакомился "Коммерсантъ", в 2021 году в Россию было ввезено 31,21 тысячи тонн масложировой продукции.

По словам источника издания, эта тема стала актуальной после ухода в апреле с российского рынка шведской ААК, поставлявшей в Россию 19,7 тысячи тонн сырья в год, или 63,14% всего масложирового импорта.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил, что вопрос о запрете поставок из ЕС прорабатывается. По его словам, речь идет о незначительном объеме поставок по сравнению с 1,4 млн тонн продукции внутреннего производства.

По данным источников "Коммерсанта", полное эмбарго на импорт жиров из ЕС может привести к сокращению объемов выпуска кондитерских изделий на 250 тысяч тонн в год, что составляет 6,2% российского рынка.

В ГК "Эфко" сообщили, что производят 150 видов растительных масел и готовы разработать новые по требованию заказчика.

Против полного эмбарго сырья резко выступают кондитеры. Сейчас производство сырья локализовано на 85%, а переход на новые ингредиенты занимает до трех лет, говорит исполнительный директор АСКОНД Вячеслав Лашманкин. По его словам, новое сырье должно полностью соответствовать старому для сохранения вкуса продукции. Иначе, добавляет он, компаниям придется менять технологические цепочки.

Как говорит один из собеседников издания, найти местные аналоги некоторых продуктов будет сложно. По его словам, на встрече в Минсельхозе сообщалось, что эмбарго приведет к закрытию двух производственных линий Ferrero Russia (бренды Ferrero Rocher, Nutella), что вызовет сокращение объемов выпуска продукции на 15 тысяч тонн в год. Проблемы возникнут и у "Объединенных кондитеров", которые вынуждены будут сократить производство на 100 тысяч тонн в год, в том числе шоколада "Аленка", "Вдохновение" и "Коровка".