Мишустин предложил вернуть цеховых врачей на предприятия

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В России нужно возродить практику работы цеховых врачей, чтобы иметь возможность оказывать своевременную помощь работникам предприятий, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Есть у вас хорошая инициатива - развитие производственной медицины и открытие небольшими предприятиями такой службы прямо на таких объектах. Давайте ее реализуем (...) По сути, речь идет о возрождении практики цеховых врачей, чтобы вовремя выявлять признаки начального развития возможного профессионального заболевания", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, на котором вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переформатировании на предприятиях системы оказания медицинской помощи.

По словам премьера, правительство окажет "содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения". "Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения, тогда их работники смогут получать весь спектр необходимой помощи", - отметил Мишустин.

Глава правительства добавил, что цеховые врачи "и проконсультируют, и проведут диспансеризацию и направят на обследование, и если надо и помощь окажут с госпитализаций в стационар", и поручил Голиковой "довести начатую работу до реальных результатов, чтобы люди ощутили конкретные изменения в лучшую сторону".

В докладе на совещании Голикова сообщила, что переформатирование медицинской структуры внутри предприятия будет происходить "на профилактическое наблюдение и последующий мониторинг состояния здоровья работников при взаимодействии с региональными и федеральными организациями".

"Конечно, такая работа - это добрая воля и желание работодателя. Мы готовы помочь работодателям, где работает малое количество сотрудников, заключить соглашения с близлежащими медицинскими организациями на медицинское обслуживание, и если они выразят желание, то помочь открыть на предприятии кабинет вот такой государственной медицинской организации", - уточнила вице-премьер.

Она добавила, что "таким образом, производственная медицина становится сегодня одним из ключевых факторов укрепления общественного здоровья граждан". По словам Голиковой, подобный опыт работы врачей при участии Федерального медико-биологического агентства уже реализуется на ряде крупных предприятий.