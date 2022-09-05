"Звезда" запланировала в конце года сдать два танкера типа "Афрамакс"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") завершает строительство двух нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс", предназначенных для "Роснефтефлота" и "Совкомфлота". Церемония имянаречения двух судов состоялась на верфи в понедельник в рамках ВЭФ-2022, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Судно "Совкомфлота" получило название "Океанский проспект", танкеру "Роснефтефлота" присвоили имя "Академик Губкин".

"Впереди для этих судов предстоит еще окончание швартовных испытаний, ходовые испытания и в конце этого года данные суда должны будут переданы заказчику", - сказал в ходе церемонии генеральный директор судоверфи "Звезда" Сергей Целуйко.

"Сегодня мы – не побоюсь сказать – присутствуем при историческом событии. На наших глазах происходит локализация производства современных крупнотоннажных танкеров высокого экологического класса, работа продолжается", - отметил глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

"Я абсолютно уверен в том, что все те заказы и те задачи, которые стоят перед судостроительным заводом "Звезда" будут также выполнены. И конечно же мы ждем завершения строительства комплекса "Звезда" до конца. Уверен, что это будет реализовано в намеченные сроки. Это даст возможность полностью обеспечить технологическую независимость строительства крупнотоннажных судов, которые до этого в России не строились", - сказал вице-премьер- глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов. В том числе, атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.