В Госдуме готовят законопроекты против попыток дестабилизации перед выборами президента

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв сообщил о фиксирующихся попытках дискредитации избирательной системы РФ в преддверии президентских выборов 2024 года и ведущейся работе в Думе для противодействия этому.

"Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года", - сказал Пискарев журналистам в понедельник по итогам заседания комиссии.

По его словам, "идет консолидация разрозненных структур и создание новых, апробируются методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране".

"Все эти действия обязательно получат ответ в соответствии с российским законодательством, и в том числе с теми законами, над которыми в комиссии сейчас идет работа", - отметил Пискарев.