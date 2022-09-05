Предприятиям РФ поручили создать аналоги 189 зарубежных лекарств от редких заболеваний

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав и Минпромторг РФ поручили российским предприятиям оперативно разработать отечественные аналоги 189 зарубежных препаратов против редких заболеваний. Об этом заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Во взаимодействии с Минпромторгом нами подготовлен перечень из 189 международных непатентованных наименований, которые сегодня не имеют отечественного производства, которые распределены между отечественными предприятиями министерством промышленности и торговли с целью создания российских аналогов в оперативные сроки", - сказал Глаголев на международном форуме "Инновационная онкология".

По словам замглавы Минздрава РФ, в настоящий момент в стоимостном выражении около двух третей препаратов, закупленных в рамках федеральной программы 14 высокозатратных нозологий (редких заболеваний), являются лекарствами зарубежного происхождения. Согласно данным представленной в ходе выступления презентации, доля таких лекарств в "14 ВЗН" составила 57% как в 2021, так и в 2022 году.

"Если мы взглянем сегодня на структуру лекарственного обеспечения, она примерно одинакова по всем субъектам, то сегодня в финансовом выражении две трети стоимости, в частности, в программе 14-ВЗН, как и в рознице, и так далее, принадлежит лекарственным препаратам зарубежного производства. Значительная часть из них не производится в России", - отметил Глаголев.

Также ведомства работают над разработкой препаратов, которые пока защищены иностранными патентами и не могут производиться в России без разрешения правообладателя, напомнил он.

"Наряду с этим те препараты, которые не могут быть вывезены на рынок сейчас вследствие патентных ограничений, разрабатываются в рамках программы "патенты на полку" с тем, чтобы дата истечения патента влекла за собой немедленное поступление лекарственного препарата на рынок. Наконец, идет работа в рамках малотоннажной химии по созданию отечественных производств фармацевтических субстанций, не выпускающихся в настоящее время в России", - сказал Глаголев.

Программа 14 высокозатратных нозологий действует в России с 2008 года, в ее рамках для пациентов, страдающих одним из 14 утвержденных редких заболеваний, по заявкам регионов за федеральные средства закупаются дорогостоящие лекарства. Как сообщали различные СМИ, в 2022 году на программу планировалось потратить не менее 60 млрд рублей.