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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Исправительные центры в РФ к концу года смогут принять до 40 тыс. осужденных

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ планирует в этом году удвоить количество мест в исправительных центрах для осужденных к принудительным работам, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Сейчас по стране лимит исправительных центров составляет 22 тысячи мест. К концу года мы хотим достичь 40 тысяч мест, а всего видим потребность в районе 90 тысяч мест", - сказал Чуйченко "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он напомнил, что наказание в виде принудительных работ было введено в России в 2017 году.

"Человек свободен юридически, но он находится под надзором - он обязан выполнять определенные поведенческие условия, отмечаться утром и вечером, выходить на работу", - сказал министр.

По его словам, осужденные к принудительным работам получают зарплату, из которой оплачивают свое питание, коммунальные услуги и прочие нужды, обладают правом голосовать (чего лишены осужденные к лишению свободы), у них есть возможность встречаться с родственниками.

"Даже по отбытию половины срока он (осужденный - ИФ) может быть переведен вообще вне учреждения, например, снять квартиру и на работу приезжать либо на общественном, либо на своем личном транспорте, имеет возможность жить с семьей", - сказал Чуйченко.

"Человек не порывает своих социальных связей, он экономически самостоятелен, а значит, уже будет подготовлен к новой жизни, когда он отбудет свое наказание", - добавил глава Минюста.

Минюст Константин Чуйченко
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