Поправки в закон об НКО будут подготовлены Минюстом России до конца года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ работает над поправками в закон о некоммерческих организациях (НКО) в части открытой публикации их отчетности, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Думаю, до конца года мы выйдем с соответствующими законопроектными инициативами, чтобы получить одобрение и затем начать законопроектный процесс", - сказал Чуйченко в понедельник "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отвечая на вопрос, какие конкретно изменения планируются, министр отметил: "Это публикация отчетности и показатели эффективности (некоммерческих организаций - ИФ)".

"У спонсора должна быть возможность видеть, как тратятся его деньги. Например, если (некоммерческой организацией - ИФ) собираются средства на лечение детей, то люди, которые по смс эти деньги направляют, должны иметь право знать (как потрачены собранные средства - ИФ), если пожелают, конечно", - сказал Чуйченко.

"Вот в этом направлении мы будем ставить вопрос об изменении действующего законодательства для формирования принципа финансовой прозрачности деятельности неправительственных и некоммерческих организаций", - добавил он.

Ранее в понедельник, выступая во Владивостоке на II Международном форуме по сохранению популяции тигра, Чуйченко заявил, что организации, которые занимаются благотворительными сборами, должны предоставлять финансовые отчеты, это необходимо закрепить законодательно.

"Мы занимаемся контролем деятельности неправительственных организаций, мы видим, что она нередко непрозрачная. Собираются деньги и непонятно как дальше тратятся. (...) Необходимо говорить о том, что должна быть финансовая прозрачность. Мы намерены вносить изменения в действующее законодательство, направленные на то, чтобы организации, которые занимаются благотворительностью, публиковали финансовую отчетность по этой деятельности", - сказал Чуйченко.