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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом".

Документ, датированный 5 сентября, вступает в силу со дня его подписания.

Согласно Концепции, национальными интересами РФ в гуманитарной сфере за рубежом являются: "защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей; ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием многонационального народа РФ и его достижениями; взаимообогащение культур народов РФ и иностранных государств, в том числе повышение доступности российского и мирового культурного достояния; развитие международного гуманитарного сотрудничества на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе".

Задачами гуманитарной политики РФ за рубежом являются: "формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности и в котором динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений; защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру".

Приоритетной задачей в Концепции названо "углубление двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодежной политики, спорта, туризма с государствами на постсоветском пространстве: с государствами - участниками СНГ, с Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой".

Также отмечается, что при развитии гуманитарных и культурных связей с прибалтийскими государствами, а также с Молдавией и Грузией следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах.

В документе подчеркивается необходимость "проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе.

Владимир Путин
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