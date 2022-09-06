Пять человек стали жертвами ДТП с бензовозом в Алтайском крае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, погибли женщина и четверо детей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло накануне вечером на 378-ом километре Чуйского тракта. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Honda и ехавший попутно с ним бензовоз с порожней тарой.

Отмечается, что в результате случившегося погибли находящиеся в Honda водитель-женщина и четверо детей.

Водитель грузового автомобиля получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Выясняются все обстоятельства инцидента.