Пять человек стали жертвами ДТП с бензовозом в Алтайском крае
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, погибли женщина и четверо детей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.
ДТП произошло накануне вечером на 378-ом километре Чуйского тракта. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Honda и ехавший попутно с ним бензовоз с порожней тарой.
Отмечается, что в результате случившегося погибли находящиеся в Honda водитель-женщина и четверо детей.
Водитель грузового автомобиля получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Выясняются все обстоятельства инцидента.