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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

"Вертолеты России" предложили создать единого оператора пожаротушения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Улан-Удэнский авиационный завод" ("У-УАЗ", входит в "Вертолеты России" "Ростеха") предложил создать единого вертолетного оператора для оказания услуг пожаротушения.

"Вторая точка роста, которая есть на Дальнем Востоке с точки зрения эксплуатантов – это пожаротушение. Практика показывает, что на Дальнем Востоке это большая проблема, и наше видение – что необходимо создавать единого оператора по пожаротушению, который может закрывать эту проблему не только на Дальнем Востоке, не только в России, но и в целом оказывать такие услуги другим странам", - заявил гендиректор "У-УАЗ" Алексей Козлов на сессии по авиастроению в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) во вторник.

Он напомнил про созданное несколько лет назад под эгидой "Ростеха" АО "Национальная служба санитарной авиации". Эта компания является эксплуатантом вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-1, которые выпускают заводы "Вертолетов России".

"Проект санавиации по единому поставщику показал эффективность подобного рода мероприятий на государственном уровне. Считаю, что в пожаротушении нужно идти по тому же направлению", - отметил Козлов.

Вертолеты России Ростех
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