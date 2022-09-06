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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Путин поддержал идею передать ГИБДД контроль за снегоходами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею упростить процедуру получения прав на управление снегоходом и передать регулирование этого вопроса в ГИБДД.

В ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что развитию снегоходного туризма в России мешают сложности в получении прав на снегоход. По его словам, в настоящее время, прежде, чем получить право управления снегоходом, сначала нужно выучиться на тракториста-механизатора, в то время, как во всем мире достаточно обладать водительским удостоверением категории "В". Кроме того, Цивилев отметил, что полномочия по контролю за снегоходном туризмом находятся в департаменте растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза. Губернатор предложил передать эти полномочия в ГИБДД.

Также он предложил урегулировать понятие "организованная снегоходная трасса". Цивилев выдвинул идею реализовать эти изменения на Кузбассе в качестве пилотного региона.

"Пилотных регионов не нужно. Мне кажется, все, что вы предложили, находится в области здравого смысла, и нужно отразить это в перечне поручений и реализовывать сразу по всей стране", - отреагировал Путин.

Владимир Путин ГИБДД
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