Предвыборная программа президента РАН Александра Сергеева: от символики к реальности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Действующий президент РАН Александр Сергеев в качестве кандидата на новый срок президентства опубликовал свою программу. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: Если не считать программным выступление каждого кандидата, то этот документ является первым в начавшейся предвыборной гонке. Вероятно, остальные ждут, что скажет действующий. Впрочем, это давно известная тактика на всех выборных баталиях.

Время объединять усилия

Итак, программа Сергеева. Она носит символическое название - "Время объединять усилия", что звучит как призыв ко всем, в том числе и к его соперникам, и состоит из восьми пунктов. Но на всех лежит печать изменившегося после 24 февраля положения, и, вероятно, поэтому от символики виден переход к реальности. А он, по мнению Сергеева, в том, что эти изменения "налагают серьезные обязательства на Российскую академию наук". В связи с этим Академии в следующие пять лет необходимо "повысить вклад в обеспечение обороноспособности и технологического суверенитета страны, безопасности государства, и в развитие реального сектора экономики". Достичь этого можно, по мнению автора программы, только добившись "усиления авторитета РАН во взаимодействии с властью и обществом". Но чтобы выполнить эти задачи, как считает претендент, необходимо "повысить юридический статус академии".

Первый пункт – повысить статус Академии

Это требование в стенах Академии раздается давно. Но смысл их не у всех одинаков. Что предлагается в этой программе? "Вернуть РАН статус государственной академии наук", ибо, как считает Сергеев, "решение этой задачи приближает достижение всех стратегических целей". В обосновании поясняется, что, несмотря на ранее достигнутое расширение функционала РАН, "утрата ключевых полномочий в ходе реформы РАН в 2013 году не позволяет полноценно решать поставленные перед Академией задачи". Новый статус должен предусматривать наделение Академии правом "законодательной инициативы и полномочиями учредителя научных организаций", чего сейчас она лишена.

Разумеется, повышение статуса предусматривает и уровень, и частоту контактов с руководством страны. Однако в программе не говорится о необходимости постоянных контактов с высшими должностными лицами страны. Просто констатируется, что "в результате целенаправленной работы по налаживанию конструктивного диалога с высшей государственной властью в последние годы сформировалась традиция регулярных встреч руководства РАН и высших должностных лиц государства". Обращает на себя внимание констатация того, что встречи с высшим руководством страны были регулярными, более того, за последние годы они стали "традицией".

Связь науки и производства

На заседаниях Президиума РАН неоднократно поднималась тема о взаимодействии РАН с реальным сектором экономики. Она звучала и как отдельная тема и присутствовала при обсуждении многих отчетов и докладов. В программе этой теме отведен отдельный параграф, называемый "взаимодействие РАН с реальным сектором экономики для обеспечения технологического суверенитета страны".

Уже из заголовка ясно видна связь с событиями после 24 февраля. В этой части программы не только ставится задача "сделать работу РАН и научных организаций, находящихся под ее научно-методическим руководством, основой для обеспечения технологического суверенитета нашей страны, но и говорится как этого достичь. А достичь этого можно, по мнению Сергеева, "за счет проведения научных исследований и разработки новых технологий по перспективным приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития страны в интересах различных отраслей экономики".

Судя по приведенным фактам, эта работа уже ведется, и есть многочисленные соглашения как с правительственными структурами и госкорпорациями, так и с крупными компаниями, как РЖД, "Газпром", "Норникель" и другие. Всего с правительственными структурами осуществляется 21 соглашение, а с компаниями – 23. И отмечается рост заинтересованности крупных компаний отечественного бизнеса в прямом взаимодействии с Академией наук. Но для дальнейшего развития этого взаимодействия РАН должна активно участвовать "в создании единой инновационной системы в стране", "обеспечивающей эффективное превращение наших знаний в технологии".

Говорится также и о необходимости использовать и развивать уже имеющийся опыт успешной работы межотраслевых советов РАН, где "между представителями РАН, индустрии и министерствами обсуждаются и решаются наиболее важные критические задачи по конкретным направлениям".

Содействовать обеспечению импортонезависимости и укреплению обороны

Третий раздел определяет новые задачи, ставшие перед Академией в связи с последними событиями. Частично, судя по программе, эти задачи уже были определены. В частности, РАН сформулировала для высшего руководства государства "предложения по разработке технологий и производству необходимой продукции для скорейшего обеспечения импортонезависимости по приоритетным направлениям". В них определены шесть первоочередных критически важных направлений научно-технологической деятельности, требующих активного участия РАН и научных организаций. Речь идет о создании медицинской техники и фармацевтики, отечественной микроэлектроники, промышленной биотехнологии, отечественном станкостроении и лазерной и оптический технологии.

В целях укрепления обороны страны "уже разработана и внесена на утверждение правительства соответствующая программа проведения фундаментальных научных исследований". В ее разработке приняли активное участие генеральные конструкторы по созданию вооружений, военной и специальной техники. "Предполагается, что ее результаты в значительной степени определят приоритеты Государственной программы вооружений" на период до 2038 года.

Это позволит, по мнению Сергеева, "восстановить систему оперативного научного реагирования на текущие запросы оборонной промышленности по аналогии с тем, как это работало в СССР".

Отвлекаясь от текста можно лишь пожалеть, что все это потеряно, но возможно, судя по задачам на будущее, не безвозвратно, и вспомнить при этом одно мудрое изречение, что "все новое - это хорошо забытое старое".

Академия и регионы

Если вспомнить тематику заседаний Президиума РАН, то там часто поднимался вопрос о роли академии в развитии регионов.

Предвыборная программа Сергеева также уделяет большое внимание этому вопросу. Она определяет, что среди важнейших задач по реализации региональной политики РАН является взаимодействие с субъектами в вопросах укрепления научно-образовательных центров мирового уровня. Это очень эффективная форма объединения усилия региональной власти, бизнеса и науки. Уже существует несколько десятков соглашений о сотрудничестве по решению конкретных задач развития региона, требующих научного сопровождения. В связи с этим на следующее пятилетие программа определяет необходимость "восстановить роль РАН как главного координатора научных исследований на всем пространстве Российской Федерации".

И конечно особо выделяется борьба за создание в Санкт-Петербурге отделения РАН по типу трех региональных. За это боролся еще нобелевский лауреат Жорес Алферов. Если это отделение будет, то оно станет отличным памятником этому великому петербуржцу!

Решать все те же наболевшие вопросы

Естественно, что действующий президент РАН не мог в своей предвыборной программе не затронуть наболевший вопрос о качестве научных журналов. Эта проблема, а также вопросы, связанные с публикационной системой, остро поднималась не только на ряде заседаний Президиума РАН, но и на общем собрании Академии. Кандидат на пост президента ставит задачу добиться "создания отечественной платформы периодических научных изданий, включая и их перевод на английский язык". Выполнение этой задачи конечно невозможно без решения другой – "добиться кратного увеличения финансирования научных журналов".

Несколько последних пунктов определяют задачи по повышению престижа научной карьеры и улучшения социальной поддержки "всех возрастных групп членов РАН". Для чего предлагается разработать специальную комплексную программу, причем сам Сергеев "планирует предпринять усилия и по улучшению санаторно-курортного обслуживания членов РАН".