ФСБ публикует архивные документы о Волынской резне

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России публикует на официальном сайте архивные донесения советских разведчиков о так называемой "Волынской резне" 1943 года.

На сайте публикуются спецсообщения начальника 4-го Управления (зафронтовая работа) НКГБ СССР Павла Судоплатова. По данным польских историков, во время Волынской резни погибло, по разным подсчетам, более 36 тысяч поляков: мужчин, женщин, стариков и детей.

"Одним из зловещих преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны была так называемая "Волынская резня" 1943 года. Первым заметным актом бандеровского геноцида было уничтожение 9 февраля 1943 года польской колонии Паросля в Сарнинском районе", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что "украинские бандиты под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек".

"В Страстную неделю 1943 года бандеровцы нанесли концентрированный удар по всей восточной части Волынского воеводства. Ответственным за эту резню мирных польских граждан несет "главнокомандующий УПА" (Украинская повстанческая армия признана в РФ экстремистской и запрещена) Дмитрий Клячковский (псевд. "Клим Савур"; ликвидирован советскими органами безопасности)", - говорится в сообщении ЦОС.

"Этнические убийства поляков карателями из ОУН-УПА (Объединение украинских националистов признано в РФ экстремистским и запрещено) достигли в июле-августе 1943 года", - отметили в ведомстве.

Советские разведчики, действовавшие в тылу противника, регулярно сообщали руководству Наркомата госбезопасности Союза ССР факты массовых расправ немецких оккупационных властей и их пособников.

"В представленных документах обращает на себя внимание реакция германских оккупационных властей на зверства, творимые украинскими националистами по отношению к польскому населению на Волыни. Оккупанты не только не пресекали бандеровский геноцид поляков, но использовали эти случаи для призыва оставшихся в живых поляков для "вступления в жандармерию для борьбы с бандеровцами". На этом страдания жителей города не закончились. В начале февраля 1944 года банды УПА вновь напали на город, в результате было убито около 200 поляков", - проинформировали в ФСБ.