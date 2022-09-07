Роснедра разработают новую классификацию запасов твердых полезных ископаемых

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Роснедра планируют до конца года разработать новую классификацию запасов твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщил глава ведомства Евгений Петров в ходе заседания Высшего горного совета на полях ВЭФ-2022.

Он напомнил, что последние несколько лет Роснедрами велась работа новой классификации для запасов углеводородов. Сейчас новая классификация УВС уже действует, и в ней введена отдельная графа "рентабельные запасы".

"До конца года мы планируем разработать новую классификацию по твердым полезным ископаемым. Работа уже ведется Роснедрами. Со следующего месяца мы начнем апробацию новой методики с компаниями, что позволит нам понимать актуальность выбранного подхода, прежде всего, с точки зрения геолого-экономических оценок месторождений твердых полезных ископаемых", - сказал глава Роснедр.

По его словам, комплексная оценка должна быть гармонизирована, в том числе с международными методиками экономических оценок. "Это не означает, что основой станет JORC или другие методические документы. Мы создаем собственный отечественный продукт, отвечающий задачам отрасли сегодня, тем вызовам, которые стоят перед нами в ближайшие годы. Это позволит эффективнее работать компаниям, а нам, как профильному ведомству, пользоваться информацией и моделями для развития ресурсной базы, качественных и количественных прогнозов, планирования геологоразведочных работ", - сказал Петров.

"Мы хотим в полной мере использовать тот опыт, который получили в УВС при переходе на новую классификацию запасов. Важно отработать все аспекты с компаниями горнорудного сектора, обеспечив отрасли гармоничный и комфортный переход к новой классификации", - добавил он.

Петров также подчеркнул, что планируются качественные изменения в работе экспертов при экспертизе запасов и проектной документации по разработке месторождений.

"В частности, эксперты Государственной комиссии по запасам будут нести ответственность за качество экспертизы, которые они выпускают. Тем самым, мы прежде всего повышаем требования к государственной системе управления фондом недр с точки зрения работы с геолого-экономическими моделями, первичными геологическими данными, достоверностью утверждаемых запасов. Но одновременно будут повышены и требования к компаниям в контексте объективности и достоверности информации, которая ими предоставляется", - отметил глава Роснедр.