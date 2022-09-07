Президент РФ призвал направлять средства от использования биоресурсов на развитие сёл

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Средства, которые государство получает от использования биоресурсов, необходимо в первую очередь направлять на развитие сельских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в среду.

"Хочу подчеркнуть: средства, которые получает государство от использования водных биоресурсов, должны в приоритетном порядке идти на развитие инфраструктуры сельских территорий, на поддержку занятости, повышение доходов местных граждан, - сказал он. - И прошу правительство принять конкретные меры на этот счет. Мы много раз это обсуждали".

Говоря о действующем в сфере добычи биоресурсов механизме инвестиционных квот, президент подчеркнул, что "здесь важно добиться сбалансированного роста полной загрузки производственных мощностей, а также обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры".

Программа рыбных инвестквот действует в РФ 5 лет. В первую очередь она направлена на строительство рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов. Общий объем инвестиций - более 230 млрд рублей.