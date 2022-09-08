Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 16 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Что случилось этой ночью: четверг, 8 сентября

Суд в Приморье отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Что произошло за день: среда, 7 сентября

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке

"Газпром" расширил программу газификации регионов на Дальнем Востоке

Думе предложили запретить пропаганду идеологии "чайлдфри" среди детей

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде

Россия запретила въезд представителям военного руководства Евросоюза

Россия запретила въезд представителям военного руководства Евросоюза

Росрыболовство задумалось о возможности ограничения экспорта красной икры и красной рыбы

Росрыболовство задумалось о возможности ограничения экспорта красной икры и красной рыбы
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });