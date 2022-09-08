Глава МЧС России и губернатор Ленобласти передали новую технику пожарно-спасательному гарнизону региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков совместно с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко передали новую технику пожарно-спасательному гарнизону региона.



"Ежегодно за счет средств субъекта закупается для реагирующих подразделений современная высокоэффективная техника. И сегодня МЧС России совместно с правительством области передает в пожарно-спасательный гарнизон еще 16 единиц современной техники. (…) Я поздравляю вас с этим событием и с радостью вручаю руководству подразделения ключи и документы от новой техники", - отметил глава МЧС России Александр Куренков во время мероприятия на площади Гатчинского дворца.



В ходе рабочей поездки в Северную столицу министр по чрезвычайным ситуациям вместе с губернатором Ленинградской области провели осмотр нескольких новых машин.



"Перед нами стоят важные цели, среди которых на первом месте - сохранение жизней и здоровье людей. Для достижения этих целей наши подразделения должны быть обеспечены современной техникой и оборудованием. Каждая новая единица техники на службе спасателей - это дополнительный шанс на спасение людей", - добавил глава ведомства.



Александр Куренков выразил уверенность, что "оснащение новой техникой повысит эффективность работы наших оперативных служб".



Позднее губернатор Ленинградской области показал главе МЧС России стены Гатчинского дворца.