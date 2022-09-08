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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Глава МЧС поддержал идею о передаче в аренду нелицензированных пляжей в Ленобласти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поддержал инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о передаче нелицензированных пляжей региона в руки арендаторов.

По словам губернатора, это предложение связано с частой гибелью людей на таких объектах.

"А вот если бы упростили доступ к пляжам частному бизнесу, чтоб он пусть там какую-нибудь маленькую копеечку зарабатывал и нес бы ответственность, у нас бы тогда больше появилось приспособленных для купания пляжей и у нас бы арифметически пошло снижение гибели", - сказал Дрозденко на встрече с главой МЧС России в четверг.

"Обязательно (...) Эта работа необходима", - сказал Куренков в ответ на предложение губернатора.

Ленобласть
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