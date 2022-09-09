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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Петербургский фонд "Гуманитарное действие" исключен их реестра НКО-иноагентов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции исключило благотворительный фонд "Гуманитарное действие", помогающий людям с ВИЧ, из реестра НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства в пятницу.

"В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с "прекращением организацией выполнения функций иностранного агента", а также на основании результатов проверки, проведенной Главным управлением минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добавляют в министерстве.

Фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года.

Организация пыталась оспорить это решение в Октябрьском районном суде Петербурга, но суд встал на сторону минюста.

В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию на решение Октябрьского районного суда, отменил решение о включении фонда в реестр НКО-иноагентов и обязал исключить его из перечня. Организации также разрешили получать иностранное финансирование. В фонде тогда отмечали, что это "первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования".

В июне Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Санкт-Петербургского городского суда и обязал сохранить фонду статус НКО-иноагента.

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" основан в 2001 году. Организация помогает наркозависимым людям, инфицированным ВИЧ и т.п.

Гуманитарное действие Минюст
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