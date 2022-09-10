Наказы аграриев на Совете РАН по региональной политике

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Ставрополье под руководством президента РАН Александра Сергеева состоялось расширенное заседание Совета по региональной политике РАН. Обсуждалась тема "Роль Академии в Научно-технологическом и социально-экономическом развитии юга России".

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: В работе Совета приняли участие представители всех научных направлений Южного федерального округа России. Оно отличалось откровенным и порой очень острым анализом научного и экономического положения этой части страны. Выступавшие рассказывали о внедрении науки в развитие промышленности округа. В основном это касалось атомной отрасли, а также электронной и вычислительной техники. Внесли свой вклад в достижение успехов и семеноводы, обрисовав свои успехи, в частности, в выращивании различных сортов пшеницы.

С этих достижений и начал свое выступление президент РАН Александр Сергеев.

Как всегда - в начале об успехах…

Александр Сергеев: Наше сельское хозяйство в последние годы демонстрирует существенные темпы развития. Это происходит прежде всего за счет правильно выстроенных государственных мер поддержки, кредитования, льгот. Мы сумели использовать огромные возможности в аграрном секторе и сегодня видим, что страна выходит в число мировых лидеров по ряду серьезных направлений. Урожай этого года – 125 млн тонн зернобобовых обмолочено и еще около 20% предстоит. Так что мы в этом году выходим на рубеж 150 млн тонн. Это огромный урожай – больше тонны на жителя страны. Такого в России еще не было. В пшенице мы имеем абсолютно полную независимость, и 100-процентное использование наших семян – это факт и это залог нашей продовольственной безопасности. Задача заключается в том, чтобы такой урожай был не только в плодородный год, но и стало правилом.

…. а потом о "долине смерти"!

Корр.: Президент РАН считает, что это возможно лишь при весомом вкладе науки в развитие аграрного сектора, однако добавил, пока этот вклад еще оставляет желать много лучшего Одна из причин, почему этого так – все та же "долина смерти", т.е. успехи ученых, их разработки не доходят до реального производства. Впрочем, так же, как и во всех других сферах экономики.

Президент РАН признал при этом, что весомые успехи в аграрном секторе есть только в выращивании зерновых. А в выращивании сахарной свеклы, в овощеводстве, в производстве масличных культур – проблем не оберешься. И сам себе задал вопрос: почему наука не доходит до поля?

Сергеев: Много тому причин – и объективных, и субъективных. Наверное, для того, что преодолеть эту так называемую долину, ученые должны вместе с бизнесом искать ответ на вопрос - как сократить расстояние между нашими разработками и внедрением их в жизнь. Значит ученые и представители бизнеса должны правильно выстроить свои отношения. И сделать это лучше внутри регионов. Здесь вы ближе друг к другу: бизнес лучше понимает ваши возможности, а вы лучше понимаете все задачи, которые ставит перед собой бизнес.

Очень важной проблемой является использовании наших земель. Здесь есть над чем подумать. В целом за российское время мы около 40 млн гектаров перевели из работающих в неработающие. Может быть, на юге эта проблема стоит не так остро, потому что здесь основная житница, но проблема здесь в другом: в состоянии плодородия земель – как посевных, так и пастбищных. Мы видим, что происходит с землями и в Калмыкии, и в Астраханской, в Волгоградской областях. Отсюда понятна важность научного подхода к рекультивации земель, чтобы по максимуму использовать их потенциал. И, наверное, наша задача в целом заключается в том, чтобы определить роль Российской Академии наук в переходе на новые научно-технологические основы развития всего аграрного сектора страны.

Корр.: Более тяжелую картину состояния аграрного сектора в целом нарисовал академик Владимир Кайшев. Впрочем, в начале своего выступления он так и предупредил, чтобы от него не ждали парадных реляций. Но это была не просто острая критика состояния этого сектора экономики, а звучала как наказ будущему Президенту РАН, подчеркнув, что свой голос при выборах, он отдаст за Сергеева.

Вместо импортозамещения – импортопопрошайничество.

Владимир Кайшев: В свое время была разработана доктрина Российской Федерации об импортозамещении. Это слово хорошо вошло в нашу жизнь, как и понятие "плюрализм мнений". Сегодня аграрный сектор прогрессирует, это действительно так, но какова в этом роль науки? Есть ли в этом заслуга нашей аграрной науки?

Вы сказали про проблемы в свекловодстве. Да, свекловоды вырастили 6 млн тонн этой культуры. Но есть ли в этом заслуга науки? Нет, роли науки там нет никакой, там больше роль бизнеса. Семена покупаются за рубежом, а здесь свекла только выращивается. Такая же ситуация с кукурузой, почти так же в подсолнухе.

Хотелось бы, чтобы вы поняли необходимость полного структурирования аграрной науки. Это касается не только полеводства, но и перерабатывающей и обрабатывающей промышленности: там полное отсутствие науки, так как все оборудование практически импортное. В этом мы полностью зависимы от Запада.

Таким образом, мы сегодня говорим не об импортозамещении, а об импортопопрошайничестве : мы просим семена, мы просим семя для осеменения коров, мы просим оборудование! И при этом мы говорим об успехах! Они есть, но надо всегда помнить: чем большего мы достигли, тем более критически мы должны относиться к этим достижениям. Проблемы, понятно, были, есть и будут, но я считаю, что для такой великой страны, как Россия, это состояние попрошайничества унизительно!

Что нужно сделать для поднятия роли науки ? В моем понимании, Академия – это концентрированное состояние верхушки всего нашего интеллекта. Значит надо начинать со школы: дети должны видеть и знать, что такое, например, комбайны и почему этим машинам даем имена выдающихся комбайнеров. Дети не в классах, а на полях должны видеть, как растет хлеб. Такое воспитание должно быть составной частью идеологии страны. И если у нас, как вы сказали, две трети аграрного производства то, надо создавать здесь в крае. который называется житницей всей страны академгородки. И главное – создать Южное отделение РАН. Как эти отделения подняли науку на Дальнем Востоке, Сибири и на Урале!?

Вы правильно говорите, что Академия – это орган управления фундаментальными исследованиями, но надо к этому прийти. Сегодня в аграрном секторе мы имеем абсолютный дисбаланс в области подготовки кадров, мы кадры перекупаем друг у друга.

Но это еще не самая удручающая картина состояния аграрного сектора.

Есть вопрос о земле? Ведь мы сами рубим сук, на котором сидим! Земля - это главное, а все лучшие земли, который были у сельскохозяйственной академии, они все розданы, проданы и разворованы. У нас теперь нет опытных хозяйств, нет делянок.

У вас должна быть главная стратегическая линия: юг России нужно укреплять кадрами и научным, и технологическим потенциалом.

Ответ кандидата в президенты РАН.

Корр.: И эти слова так же можно считать наказом будущем президенту РАН. Надо ли говорить, что выступление академика сопровождалось бурными аплодисментами? Столь ярко выраженное желание научной общественности края о необходимости создания Южного отделения РАН не могло остаться без ответа нынешнего президента РАН .

Сергеев: Говорить о том, чтобы нам вернули все наши институты и все что имели до реорганизации академии, сейчас бесполезно и неправильно. Но ясно, что науке нужны рабочие места, что и у вас должен повышаться процент ученых и инженерных профессий. В стране есть регионы повышенного внимания, для развития которых разработаны серьезные дополнительные программы. Например, для Дальнего востока. Чтобы говорить о создании Южного отделения, нужно обсудить, как это обосновать. Эта проблема не может решаться узко. В ней должны быть заинтересованы и другие сектора экономики и структуры, в том числе и министерства.

Корр.: Сергеев предложил заострить на этой проблеме внимание правительства и в частности вице-премьера Новака, который, по его мнению, "высокотехнологичный человек" и сможет вникнуть в вопрос.

Сделал Сергеев, исходя из выступлений, и ряд конкретных предложений. Например, постараться деньги бизнеса, который он тратит на закупку за рубежом, а это почти столько же, сколько в бюджете выделяется на науку, привлечь на разработку и производство отечественного продукта. Однако он тут же признал, что одного желания сделать этого мало. Нужно добиваться создания Федеральной инновационной системы, которая и позволяла бы правильно распределять средства.

Он предложил также подумать о создании научных советов, куда мог бы обратиться фермер с вопросом как лучше использовать полученную землю. "Современная наука, дай мне совет, чем мне лучше заниматься на ней? Что лучше будет расти на этой почве? Какой севооборот? Какие современные средства защиты и даже какая логистика сдачи урожая? Такие рекомендации можно людям давать и в области технологии", - сказал он.

Понравился ему и рассказ академика Игоря Каляева о создании для атомной энергетики роботизированных складских комплексов. Их можно использовать и в аграрном секторе, для хранения сельхоз продукции. Ибо "у нас проблема не только вырастить и собрать урожай, но и сохранить его", отметил президент РАН. А такие системные подходы как раз и помогут решить эту проблему.