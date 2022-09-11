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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Кабмин РФ одобрил проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительства России и Белоруссии в рамках реализации программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве готовят соглашение о единых правилах конкуренции, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно сообщению, премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа.

"Главная цель соглашения - создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств - членов Союзного государства", - говорится в сообщении.

Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.

Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Белоруссии. Работа ведётся в рамках реализации 28 союзных программ, утверждённых декретом высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, сообщает сайт правительства РФ.

"Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии", - отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Михаил Мишустин правительство
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