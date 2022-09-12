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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Представители трех партий прошли в пензенское Заксобрание

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% бюллетеней в Законодательное собрание Пензенской области седьмого созыва, предварительно, проходят представители трех партий, следует из данных облизбиркома.

По единому округу большинство голосов у "Единой России" (74,91 %), на втором месте - КПРФ (8,53%), на третьем - ЛДПР (5,59%).

Остальные партии набирают менее 5%, которые необходимо преодолеть для попадания в Заксобрание по пропорциональной системе.

Явка на выборах составила 50,97%.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области проходят по смешанной системе: 18 депутатов избираются по единому округу и 18 - по одномандатным округам.

Региональный парламент шестого созыва был представлен четырьмя фракциями: "Единой Россией" (32 депутата), КПРФ (два депутата), ЛДПР и "Справедливой Россией" (по одному депутату).

Пензенская область
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