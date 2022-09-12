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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

В РФ запланировали построить более 40 судов для экспорта продукции АПК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - РФ для увеличения экспорта продукции планирует построить более 40 судов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с вице-премьерами, которое провел глава правительства Михаил Мишустин в понедельник.

"Планируем построить более 40 судов для транспортировки продукции АПК, а также обеспечить достаточное количество железнодорожных контейнеров и рефрижераторов", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что к 2030 году планируется увеличить экспорт сельхозпродукции до более $47 млрд. "Для этого необходимо увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и решить вопросы логистики", - сказала она.

Как сообщалось, в 2021 году экспорт сельхозпродукции составил $37,1 млрд.

Как заявила Абрамченко, увеличение экспорта и расширение рынков сбыта – это одно из основных направлений обновленной стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса. "По оценкам экспертов к 2050 году численность населения планеты будет около 10 млрд человек. Из-за неблагоприятных климатических изменений стран-поставщиков продовольствия становится все меньше. При этом Россия – ключевой и надежный поставщик на мировом продовольственном рынке", - подчеркнула она.

РФ АПК Виктория Абрамченко Михаил Мишустин
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