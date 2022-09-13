ЦБ РФ расширил обе границы коридора базового тарифа в ОСАГО на 26% с 13 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России расширил верхнюю и нижнюю границы коридора базового тарифа в ОСАГО на 26% в каждую сторону с 13 сентября.

Соответствующие изменения внесены в указание Банка России от 8 декабря 2021 года "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (N6007-У).

Ранее ЦБ сообщал, что коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

Кроме того, на основе последних данных регулятор уточнил расчет территориальных коэффициентов.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев комментируя расширения тарифного коридора, отмечал, что расширение тарифного коридора в ОСАГО "позволит продолжать начатый курс на индивидуализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей". По его словам, в результате стоимость обязательной "автогражданки" удастся сдержать для "безаварийных" автовладельцев (их на дорогах большинство), а для "аварийных" - создать мощный экономический стимул для более аккуратной езды.

Весной и летом рынок ОСАГО столкнулся с новым вызовом из-за ухода с рынка ряда производителей автозапчастей и резким ростом цен на них. С 19 июня 2022 года действуют обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, и, по оценке РСА, рост цен "средней корзины" запчастей составил 28,7%. При этом сообразно этому росту увеличилась и средняя выплата. Однако, благодаря конкуренции за "безубыточных" автовладельцев, рост средней премии по ОСАГО не превысил 10%", сообщал РСА.

"Мы видим, работая в течение двух с половиной месяцев по новым справочникам, в которых цены на запчасти выросли почти на 30%, что рост средней цены ОСАГО остался в пределах 10%, а безаварийные водители ощутили лишь минимальное увеличение стоимости полиса", - отмечал Уфимцев.

Реформа по индивидуализации тарифов в ОСАГО началась в январе 2019 года, когда Банк России расширил тарифный коридор по обязательной "автогражданке" на 20% вверх и вниз. Тогда же вступили в силу поправки, которые предусматривали разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех.

"Это привело к резкому росту конкуренции между страховыми компаниями за безаварийных водителей, в результате которого по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО снизилась на 5%. В последующие три года, когда продолжалась реформа по индивидуализации тарифов, средняя цена полиса обязательной "автогражданки" оставалась на уровне около 5,5 тыс. рублей", - напомнил Уфимцев.