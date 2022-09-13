Патрушев в Кемерове обсудил с Цивилевым промышленную безопасность на угледобывающих объектах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Кузбасс провел в Кемерове рабочую встречу с губернатором региона Сергеем Цивилевым.

Обсуждались вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса.

На встрече также присутствовал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.