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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Минздрав РФ поставит вакцины от COVID-19, гриппа и других инфекций в ДНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и премьер ДНР Виталий Хоценко в ходе встречи договорились о поставках в республику вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Михаил Мурашко провел рабочую встречу с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко. Стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике.

Минздрав РФ Михаил Мурашко ДНР
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