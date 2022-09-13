Минздрав РФ поставит вакцины от COVID-19, гриппа и других инфекций в ДНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и премьер ДНР Виталий Хоценко в ходе встречи договорились о поставках в республику вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Михаил Мурашко провел рабочую встречу с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко. Стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике.