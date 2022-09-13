Кабмин сообщил, что не обсуждает отказ от публикации на этикетках срока годности товаров

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство не обсуждает вопрос об отказе наносить на этикетки ключевую для потребителя информацию - сроке годности и составе товаров, сообщает аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Просьба бизнеса об уточнении национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре", - подчеркнули там.

Поручение вице-премьера по рассмотрению предложений бизнеса касалось, в том числе, анализа, какая информация о товаре является для потребителя наиболее актуальной. Ее потребительские свойства, состав продукции, дата производства и срок годности - одни из них, уточнили в аппарате вице-премьера.

Как сообщал РБК, Росстандарт может разрешить производителям сократить на этикетках сведения о месте производства товара и указания, где на товаре обозначен срок годности и дата изготовления.

В июле Абрамченко поручила ведомствам проработать возможное уточнение национальных стандартов России в области этикетирования. Поручение было сделано по просьбе бизнеса. Производители продуктов питания начали испытывать нехватку упаковки и чернил из-за антироссийских санкций, напоминает РБК.