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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 22 сентября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 22 сентября
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на территории Украины.

Росавиация
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