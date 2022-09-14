Первый канал запускает музыкальное шоу с виртуальными аватарами

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Первый канал 23 сентября покажет премьерный выпуск нового музыкального шоу "Фантастика". Его участники принимают участие в виде анимированных аватаров.



В шоу выступят 12 вокалистов, которые скрываются за образами необычных существ: шестеро из них - состоявшиеся звёзды, а ещё шестеро - начинающие исполнители. В "Фантастике" будет представлено противостояние двух групп поющих аватаров. "Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые еще не знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта", - рассказали в пресс-службе Первого.



В жюри проекта вошли певцы Дмитрий Маликов и Дима Билан, актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок.

Зрители и жюри должны будут оценить, как выступил аватар, и угадать, кто им управляет. В конце каждого выпуска будет рассекречен один участник. В первую очередь члены жюри должны угадать - звезда за аватаром или нет. Если они ошибаются, то участник остаётся в проекте, если угадывают, что это звезда, то им предстоит назвать ее имя.