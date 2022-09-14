ВС РФ признал террористической и запретил "Партию исламского возрождения Таджикистана"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в среду признал террористической "Партию исламского возрождения Таджикистана" и запретил ее деятельность на территории страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании террористической "Партии исламского возрождения Таджикистана" и запрете ее деятельности на территории РФ", - сказала представитель суда.

О соответствующем обращении надзорного ведомства в суд ранее ссобщал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Таджикистан.

В Таджикистане эта партия уже запрещена как террористическая организация. Также "Партия исламского возрождения Таджикистана" внесена в реестр террористических организаций ШОС.