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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

ВС РФ признал террористической и запретил "Партию исламского возрождения Таджикистана"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в среду признал террористической "Партию исламского возрождения Таджикистана" и запретил ее деятельность на территории страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании террористической "Партии исламского возрождения Таджикистана" и запрете ее деятельности на территории РФ", - сказала представитель суда.

О соответствующем обращении надзорного ведомства в суд ранее ссобщал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Таджикистан.

В Таджикистане эта партия уже запрещена как террористическая организация. Также "Партия исламского возрождения Таджикистана" внесена в реестр террористических организаций ШОС.

ВС РФ Партия исламского возрождения Таджикистана
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