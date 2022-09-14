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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Главный внештатный онколог Минздрава заявил о необходимости производить оборудование в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главный внештатный онколог Минздрава страны, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик Андрей Каприн считает, что "онкология в настоящее время ощущает серьезную нехватку тяжелой техники". Речь идет, уточнил он, о магнитно-резонансных и компьютерных томографах. Он заявил об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему пятому международному форуму "Ради жизни".

Это отставание он связал с последствиями соответствующей политики в 90-е годы. "Нам тогда говорили, что не надо ничего производить у себя, это дорого и сложно. И потому мы все можем купить, это будет и быстрее, и дешевле", - сказал он. "Однако жизнь показала, что это не так. Мы, конечно, получаем технику от наших друзей в Азии, однако абсолютно ясно, что она должна производиться у нас. Любая модель проходит эволюцию и, развиваясь, превращается в новую технику. Кроме ее создания, необходимо иметь и полигоны для испытаний", - отметил он.

Он отметил, что надеяться даже на большой бизнес – это слишком большие траты и в долгую. "Эти траты быстро не окупятся. Поэтому необходимо перекрестное финансирование: бизнеса, министерств здравоохранение, науки, промышленности и торговли", - сказал он.

Отвечая на один из вопросов, он выразил уверенность, что это производство будет налажено. "После того, как президент Путин заявил о необходимости создания федеральной программы по борьбе с раковыми заболеваниями, все встрепенулось", - сказал Каприн.

Андрей Каприн Минздрав
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