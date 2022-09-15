Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль "Лада Приора" врезался в прицеп трактора в Татарстане, погибли три человека, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в четверг.

"Авария случилась 15 сентября около 00:24 на автодороге Кузайкино-Нурлат возле села Бурметьево в Нурлатском районе Татарстана. Водитель и двое пассажиров "Приоры" погибли на месте", - говорится в сообщении.

Водитель трактора не пострадал.

Отмечается, что ДТП могло произойти из-за несоблюдения водителем легковушки дистанции и скоростного режима.

На место происшествия выехал Нурлатский городской прокурор Сайяр Зиятдинов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.