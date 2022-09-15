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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

В Кремле не связывают особых надежд с назначением нового посла США в РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Кремль не питает никаких надежд в связи с грядущим назначением нового посла США в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Если честно, нет", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что США не оставляют попыток переиграть Россию. "Они (попытки) носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствуются ли попытки США переиграть Россию в азиатском регионе.

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