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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

"Интерфакс" и МГИМО запускают совместный онлайн-курс "Информационно-аналитические системы в корпоративном управлении"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) объявляют о запуске совместного учебного курса "Информационно-аналитические системы в корпоративном управлении".

Онлайн-курс, созданный ведущими преподавателями Факультета международных экономических отношений МГИМО и экспертами проекта "Университетская программа" Группы "Интерфакс", размещен на образовательной платформе Stepik.

Курс ориентирован на широкую группу специалистов в сфере экономики, финансов и комплаенса, главным образом, на руководителей финансовых служб, риск-менеджеров, специалистов по внутреннему аудиту, а также владельцев малого и среднего бизнеса.

"Сегодня в рамках реализации государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет 2030" мы уделяем особое внимание цифровизации. Это и использование новых технологий в обучении, и открытие новых программ с цифровым компонентом на целом ряде направлений, и создание "цифровой кафедры" совместно с Университетом Иннополис и нашими индустриальными партнерами. Созданный с "Интерфаксом" курс откроет для всех желающих дополнительные возможности, чтобы приобрести компетенции эффективного использования ИТ-систем", - отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Создавая этот образовательный курс, мы объединили экспертизу нашей компании в области разработки и внедрения цифровых решений по анализу рисков и многолетний опыт МГИМО в создании современных, практико-ориентированных программ обучения", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Программа включает пять модулей, посвященных управлению финансами компании, анализу и управлению операционными, налоговыми и комплаенс-рисками, оценке эффективности торгово-закупочной деятельности. Модуль видеокурса по анализу закупочной деятельности записан при участии экспертов Федеральной антимонопольной службы.

В рамках практических занятий слушатели детально рассмотрят и проанализируют актуальные кейсы компаний, получат практические навыки для развития своего бизнеса.

Основным инструментарием программы станут популярные в корпоративном сегменте цифровые решения "Интерфакса": системы СПАРК, МАРКЕР, АСТРА. Обучение работе с этими системами также включено в программу курса.

По окончании программы слушатели получат удостоверение МГИМО о повышении квалификации установленного образца.

Ознакомиться с содержанием программы и записаться на курс можно по ссылке.

Группа "Интерфакс" реализует проект Университетская программа "Цифровые технологии для образования и науки" с начала 2020 года в партнерстве с ведущими вузами страны. В числе ее задач - интеграция уникальных баз данных и современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников, а также обучение студентов практическим навыкам в области мониторинга и анализа информации, методам оценки рисков, умению принимать решения.

В рамках этого проекта "Интерфакс" совместно с партнерами разрабатывает собственные образовательные программы, курсы и методические пособия по широкому кругу тем: анализ экономической деятельности компаний, оценка рисков, реализация комплаенс-процедур, обеспечение прозрачности госзакупок, анализ рынка госзаказа и конкуренции, налогообложение, финансовые и кредитные риски, RegTech, цифровые решения в юридической практике, анализ медиа, новостная журналистика.

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