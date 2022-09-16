В Амурской и Иркутской областях прошли учебные полеты стратегической авиации

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили учебные полеты в Амурской и Иркутской областях, сообщило Минобороны России в пятницу.

"В авиационных полках дальневосточного авиационного соединения дальней авиации в Амурской и Иркутской областях состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Для выполнения лётной смены наряду с опытными экипажами к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав из числа выпускников лётных училищ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы техники пилотирования при дозаправке Ту-95МС в воздухе, в том числе и в сложных метеоусловиях. Дозаправка выполнялась на минимальной дистанции между самолетами. Также закреплены навыки пилотирования в районе аэродромов днём и ночью", - сообщили в Минобороны.

"Инженерно-техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха", - говорится в сообщении.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.